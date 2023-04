Arezzo, crolla il soffitto della classe: ferito uno studente

Arezzo, 4 aprile 2023 – Grande paura in classe, per una tragedia sfiorata. Crollo di una porzione di controsoffitto questa mattina all'interno di un'aula della scuola secondaria di primo grado Margaritone di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche della struttura e i sanitari dell'emergenza urgenza.

Un ragazzo sarebbe stato colpito dai pezzi che sono caduti ed è stato portato al San Donato di Arezzo per le cure del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi, ma i controlli dei sanitari sono in corso. L'aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso delle indagini.