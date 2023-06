Arezzo, Consegnati lavori di consolidamento argini per 3,5 milioni

Un nuovo traguardo negli interventi programmati dopo l’alluvione che colpì Arezzo nel 2019. Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis, annunciano la consegna dei lavori per il consolidamento degli argini del torrente Castro-Bicchieraia per un importo di circa 3.5 milioni, fissata il 29 giugno. "Si tratta di una serie di lavori per il riassetto idraulico dei torrenti, compreso il Vingone" spiegano Ceccarelli e De Robertis.