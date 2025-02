"Arezzo Città delle Arti" sbarca alla Bit. Il progetto di promozione turistica

Sarà dedicato ad "Arezzo Città delle Arti", il progetto di promozione turistica che la Fondazione Arezzo Intour presenterà alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit), l’importante appuntamento fieristico in programma da oggi all’11 febbraio a Milano. L’obiettivo è quello di valorizzare il ricco patrimonio artistico e culturale della città, dallo straordinario patrimonio artistico medioevale e rinascimentale fino alle espressioni contemporanee, creando un’esperienza turistica unica attraverso la messa a sistema di una rete di esperienze autentiche. La Fondazione Arezzo Intour propone così un nuovo approccio all’accoglienza turistica, che pone al centro il visitatore come persona da ricevere e non come semplice consumatore, nell’intento di creare un legame emotivo profondo tra il turista e la città. Il progetto sarà articolato attraverso alcuni punti chiave che, in primo luogo vedono la valorizzazione di percorsi diffusi sul tema delle "arti". Saranno infatti coinvolti gallerie, laboratori e negozi in una narrazione condivisa della storia e della cultura aretina; questi spazi non si limiteranno alla vendita, ma diventeranno veri e propri punti di accoglienza e informazione culturale. Si riscopre così la tradizione della "bottega toscana" dove artisti, artigiani e commercianti della rete diventano narratori dei saperi e della storia locale.