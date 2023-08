Annullato il concerto dei Santi Francesi che doveva svolgersi questa sera alle 21 in Fortezza ad Arezzo. E’ la seconda volta che accade, prima il rinvio poi l’annullamento anche della data di oggi per il duo vincitore dell’ultima edizione di X Factor. "Non era possibile trovare una nuova data e andando avanti con la stagione l’incongnita meteo si faceva più pericolosa- spiega Paco Mengozzi - per questo abbiamo a malincuore deciso di annullare l’evento. In tutti i nostri canali social e su Ticketone a breve saranno disponibili le modalità di rimborso dei biglietti per chi li aveva acquistati".