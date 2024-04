Area sportiva intitolata a Lorenzo Cerofolini. Il ricordo del ragazzo scomparso a 21 anni

Sarà intitolato a Lorenzo Cerofolini, il giovane atleta del Capolona Quarata, il campetto da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata. La targa verrà svelata lunedì prossimo, giorno del suo compleanno, in occasione dell’inizio delle fasi di qualificazione del 2° Memorial "Lorenzo Cerofolini", torneo giovanile organizzato dal Capolona Quarata. "Vivremo un importante momento di sport che vedrà la partecipazione di squadre giovanili anche di club prestigiosi e molte realtà del territorio a partire dai ragazzi della SS Arezzo e che ripeterà sicuramente il successo della prima edizione. Tutto questo in memoria di Lorenzo e della sua passione per il calcio che la targa nel campetto di "casa sua" continuerà a ricordare a tutti", ha commentato l’assessore Federico Scapecchi. Era il 15 dicembre 2022 quando Lorenzo, appena 21enne, fu vittima di un terribile incidente stradale sulla strada provinciale Sp1 Setteponti, nella frazione di Quarata. Lorenzo era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto bagnato, ed è finito contro il muro di una recinzione di una casa. Vano ogni tentativo di soccorso. Grande appassionato di calcio e anche calciatore nei campionati dilettanti, il suo amore era la Fiorentina.