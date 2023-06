Area dismessa a nuova vita La svolta dell’azienda di moda

di Marco Corsi

Torna a nuova vita il "vecchio" stabilimento della Mobilextra di Vacchereccia, nel comune di Cavriglia. L’immobile, in disuso da tempo a seguito della chiusura del sito produttivo, è stato infatti acquistato dalla Barchielli Srl, azienda del settore moda che ha il suo quartier generale nella vicina Figline. Diventerà la nuova sede e nei locali di Vacchereccia verrà spostata l’intera attività, che offre lavoro a oltre 60 persone. Ieri mattina il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, il vice sindaco Filippo Boni e l’assessore Thomas Stagi si sono recati in Valdarno Fiorentino per conoscere questa realtà che sta per insediarsi nel territorio cavrigliese. La scelta di trovare una nuova location è legata ai progetti di sviluppo di Barchielli, che aveva bisogno di una sede più ampia, in grado di rispondere meglio alle esigenze produttive, con un mercato in forte crescita quale è quello della moda.

Produce borse per note griffe, è una realtà ormai consolidata e in futuro c’è anche la volontà di ampliare il capitale umano impiegato. Il Valdarno si sta sempre più affermando quale piccola capitale dell’industria legata alla moda, essendo sede di molte realtà manifatturiere e di piccoli e medi artigiani che operano in questo settore. "Il fatto che la Barchielli abbia scelto il territorio cavrigliese quale futura sede dell’azienda – ha sottolineato l’amministrazione comunale – conferma l’appeal che il nostro comune continua ad avere nel mondo imprenditoriale valdarnese e non. Sempre più frequentemente, infatti, imprenditori di varie filiere decidono di spostare a Cavriglia la loro attività o parte di essa". "Ho visitato con piacere, assieme alla giunta, la sede figlinese della Barchielli, rendendomi conto personalmente di ogni passaggio che porta alla realizzazione del prodotto finito – ha aggiunto il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, visibilmente soddisfatto – Per questo motivo, e soprattutto alla luce di quanto visto, sono particolarmente orgoglioso che una realtà manifatturiera come questa abbia deciso di spostare a Vacchereccia la sua sede, in primis per il valore dell’azienda e poi perchè questa scelta consentirà di riqualificare il lotto una volta occupato dalla Mobilextra, il cui immobile sarà efficientato e rilanciato in base ai più recenti criteri ambientali. A beneficiarne sarà quindi anche la frazione, oltre ovviamente all’intero indotto socio-economico di vallata", ha concluso il sindaco.