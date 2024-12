Archeologie. Incontro con Maec e Accademia Etrusca

Nuova edizione di Archeologie / Archaeologies 2024, l’iniziativa organizzata dalla University of Alberta in collaborazione con il Comune di Cortona, Maec e Accademia Etrusca. L’incontro si terrà oggi dalle ore 16 nella sala Medicea di Palazzo Casali. Il tema dell’edizione 2024 concerne la riflessione sulle diverse accezioni in cui si può intendere l’Archeologia contemporanea. Nel primo incontro si parlerà del confronto fra due siti dei territori di Cortona e del Trasimeno: rispettivamente il sito della Villa romana a Ossaia, i cui scavi sono stati condotti dagli archeologi Helena Fracchia e Maurizio Gualtieri della University of Alberta e il sito della Villa romana di Castiglione del Lago i cui scavi sono stati condotti sotto la direzione di Rebecca Shindler e Pedar Foss della DePauw University in collaborazione con The Umbra Institute e Associazione Acqua nell’ambito del "Trasimeno Regional Archeological Project". Nel secondo incontro Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre che componente dell’Accademia Etrusca dialogherà sul progetto lampedusano diretto da Francesca Anichini, docente dell’Università di Pisa .