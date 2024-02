Aquila. Salta Simone Calori

Arezzo, 20 febbraio 2024 – La sconfitta di domenica scorsa con il Figline e soprattutto la prestazione assolutamente negativa è costata la panchina all'allenatore del Montevarchi Simone Calori. " Di comune accordo si è interrotto il rapporto con il tecnico", ha spiegato l'Aquila in un comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri. Il club aquilotto ha voluto ringraziare il trainer per "la correttezza, la professionalità e l'impegno profuso dimostrati ogni giorno nelle sua permanenza a Montevarchi. Auguriamo a Simone le migliori fortune per il proseguo della carriera". Nelle prossime ore conosceremo anche il nome del nuovo allenatore. Oggi pomeriggio sarà annunciato il nome del nuovo allenatore.