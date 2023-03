Aprono gli interventi dei leader Poi nell’urna solo 120 schede

Il congresso si terrà all’Arezzo Sport College, una bella sede ma a due passi dal mercato, con gli inevitabili disagi per raggiungerla. I militanti saranno distribuiti in sei sezioni: Arezzo, Cortona, Valdichiana, Valdarno, Casentino e Valtiberina. Alle 10 la relazione del segretario uscente Matteo Grassi. Poi i leader, a cominciare da Tiziana Nisini, e i due candidati, che illustreranno il programma. Intorno alle 11 inizieranno le operazioni di voto. Ovviamente a scrutinio segreto, sia per l’elezione del segretario, che del direttivo composto da 10 persone.