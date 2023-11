Apre la rotatoria di via dei Carabinieri. Più facile arrivare in centro dal raccordo

AREZZO

È stata aperta ieri, completamente, la rotatoria di viale dei Carabinieri, con l’eliminazione degli ultimi semafori rimasti attivi durante i lavori. Riapre un punto cruciale per il traffico, trattandosi del collegamento principale tra il raccordo autostradale e l’immissione più diretta verso il centro, nevralgico più che mai adesso con la Città del Natale e la previsione di un importante flusso di automobili. Lo dicono i dati dello scorso anno, e le numerosissime prenotazioni per questa edizione. "Un’opera il cui cantiere è attivo da mesi, portato avanti, e a termine in questa sua prima fase, senza influire in maniera negativa sulla viabilità. La nuova viabilità di viale dei Carabinieri darà finalmente una risposta adeguata per rendere più fluida la circolazione intensa che insiste in entrata e in uscita dalla città. L’invito è quello di prestare attenzione alle nuove immissioni che regolano la direzione del traffico, ora evidenziate con la segnaletica gialla del cantiere. Ringrazio la ditta responsabile dei lavori e i tecnici dell’amministrazione comunale che insieme hanno fatto tutto il possibile per causare il minor disagio possibile al flusso veicolare, in un punto sensibile di snodo e in un’area in cui insiste l’altro cantiere strategico di via Fiorentina", ha commentato l’assessore Alessandro Casi.