Apre il giardino della Badiola

Arezzo, 14 marzo 2024 – Apr eufficialmente oggi alle 16 il giardino della Badiola. Un’area di gioco, svago e aggregazione sociale che sarà messa a disposizione di tutti i cittadini. Il progetto, il cui investimento ammonta a 90mila euro, è stato realizzato con i fondi derivanti dal ristoro per il disagio ambientale relativo alla discarica di Podere Rota.

Sarà presente all’evento il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e parteciperanno anche il sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni e i referenti del circolo Acli della Badiola oltre a tutti coloro che vorranno essere presenti all’iniziativa.

Il parco è stato realizzato con l’obiettivo di creare un ambiente che ben si integrasse con il tessuto rurale circostante e che mantenesse la memoria del luogo. E’ stato quindi recuperato lo storico campetto da calcio con nuove porte e una nuova recinzione. Sono stati poi inseriti arredi in legno e tavoli da pic nic.

A completare l’intervento uno spazio giochi dedicato ai più piccoli con tavoli appositi, una casetta e una molla. A breve sarà terminata anche la parte relativa all’illuminazione del progetto. Il Giardino della Badiola non vuole solo essere una realtà di quartiere ma un luogo piacevole in cui tutti cittadini di San Giovanni possano trascorre una giornata di relax o divertimento.

La gestione del campetto da calcio sarà a cura del circolo Acli della Badiola a cui domani il primo cittadino consegnerà le chiavi della recinzione. Il materiale florovivaistico individuato appartiene alla flora italiana ed è coerente con le caratteristiche ecologiche del sito di impianto. La selezione delle specie è stata effettuata in favore di arbusti non troppo alti, che non occultano la visuale, e che non presentano spine o parti tossiche.

Il progetto prevede l’inserimento di specie vegetali arbustive quali viburnum tinus, spiraea vanhouttei, berberis thunbergii, nandina domestica e sambucus che garantiranno varietà cromatiche e variazioni di fioritura. Appuntamento quindi domani alle 16 per l’apertura del giardino della Badiola a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.