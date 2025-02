Appuntamento domenica per il grande saluto finale al carnevale di Rigutino

di Sofia ZuppaRIGUTINODopo il grande successo delle scorse giornate, il Carnevale dei Bambini di Rigutino regala un’ultima occasione di festa e rinnova l’invito a domenica 2 marzo. Un fuori programma fortemente voluto dal pubblico, che potrà così godersi un’ulteriore giornata di divertimento.

L’appuntamento prenderà il via alle 14 con la sfilata dei carri allegorici, da sempre cuore pulsante della festa. A seguire, spazio all’intrattenimento con una serie di attività pensate per tutta la famiglia. Novità di questa giornata sarà la presenza dei dj ALX&PADEX che, a partire dalle 16 circa, faranno ballare il pubblico sulle note della loro musica. La consolle sarà allestita nella zona principale del Carnevale, accanto agli stand enogastronomici.

Per i più piccoli, immancabili le attrazioni più amate: il Trenino Rigutino Express, le postazioni di trucca-bimbi e la compagnia delle mascotte Disney. In occasione dell’ultima giornata, ai classici Pippo, Pluto, Paperino, Paperina, Minnie e Topolino, si unirà anche la principessa del ghiaccio Elsa di Frozen. Oltre al divertimento, non mancheranno le delizie gastronomiche: ciacce fritte, dolci e aperitivi per i genitori, che renderanno la giornata ancora più gustosa. Come sempre, l’ingresso è libero.

Organizzato dal Comitato Carnevale con il patrocinio del Comune di Arezzo, il Carnevale dei Bambini di Rigutino si conferma una tradizione amatissima, che da oltre cinquant’anni porta divertimento nel paese. Domenica 2 marzo sarà l’ultima occasione per festeggiare, fino al prossimo anno. Dunque non resta che indossare il costume e lasciarsi travolgere dall’allegria del Carnevale.