Appuntamento con il festival delle neuroscienze

Il Festival delle Neuroscienze 2025 fa tappa a Montevarchi. Dopo il debutto ad Arezzo, il prossimo appuntamento è in programma questa mattina alla biblioteca dell’Isis Benedetto Varchi. L’evento è promosso dal Clinica Riabilitazione Toscana e dalla Fondazione Gianfranco Salvini, con il patrocinio della Regione Toscana.

Alle 10 a salire in cattedra sarà il professor Alessandro Rossi, neuroscienziato di fama internazionale, docente dell’Università di Siena, direttore scientifico della Fondazione Salvini e membro del consiglio di amministrazione di CRT. Al centro dell’incontro una lectio magistralis dal titolo evocativo: "Esplorando le relazioni tra cervello umano e fisica quantistica".

Un tema di assoluto interesse che intende mettere in dialogo due universi scientifici spesso percepiti come distanti: le neuroscienze e la fisica quantistica. Eppure, negli ultimi anni, numerosi studi stanno dimostrando quanto queste discipline possano intersecarsi, offrendo nuove chiavi di lettura per la comprensione della mente umana.

Il momento clou della rassegna è poi fissato per il 23 maggio, nella suggestiva cornice di Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni, dove si terrà un confronto scientifico di alto livello sulle applicazioni tecnologiche della fisica quantistica nello studio delle funzioni cerebrali. Tra i relatori, spiccano nomi provenienti da università e centri di ricerca d’eccellenza.