Appartamento in fiamme nella zona Giotto. Si salva per miracolo Ieri nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Raffaello Sanzio per spegnere un incendio che aveva interessato una villetta a schiera. Nessun ferito, ingenti danni all'abitazione. Sul posto anche Polizia, Vigili Urbani e Sanitari del 118.