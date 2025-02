Aperte le iscrizioni al Master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”

Arezzo,17 febbraio 2025 – Sono aperte fino al 17 marzo le iscrizioni al Master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”, nato dall’accordo tra università e imprese del comparto orafo aretino.

Il percorso formativo post laurea, coordinato dal professor Paolo Torriti, è organizzato nel campus universitario di Arezzo dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne dell’Università di Siena.

Il grande mutamento in atto nel settore pone le aziende nella necessità di reperire risorse capaci di innalzare la qualità della produzione e della sua promozione, e il corso intende formare figure professionali versatili e adattabili alle diverse esigenze delle imprese orafe e al variegato mondo della libera professione.

Il Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello è un corso di alto profilo riconosciuto internazionalmente; è inoltre un corso molto professionalizzante, che punta soprattutto a instaurare un rapporto stretto con il mondo del lavoro. Ad oggi infatti l'80 per cento degli allievi del master ha trovato lavoro nel settore.

Il Master è poi situato in una città, Arezzo, che è il più grande comparto orafo europeo. Al percorso di studi post laurea, della durata di un anno, si accede con tutte le classi di laurea. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 17 marzo 2025.

Ogni anno gli enti promotori del master mettono a disposizione alcune borse di studio da mille euro. Il ciclo di studi prevede insegnamenti sulla storia del gioiello e sugli ornamenti preziosi, sulle tecniche orafe, sul design, il management, e il jewelry marketing e management.

Tra i docenti del corso ci sono artisti, designer e professionisti tra i più qualificati a livello nazionale e internazionale. Al termine della formazione in aula, 180 ore di cui ben 100 di laboratorio, seguirà uno stage di almeno 225 ore da attuarsi presso imprese del comparto orafo, laboratori artigiani, enti pubblici e privati La sede del corso è al campus universitario di Arezzo al Pionta (viale Cittadini 33).

Il laboratorio dispone di un vastissimo patrimonio per gli studi sull'oreficeria, come, ad esempio, l'Archivio di Costantino Bulgari, e di una delle più complete biblioteche di settore, che lo qualificano come un polo scientifico di eccellenza per lo studio della storia, della tecnica e del design di ori e argenti.

Fra i promotori del master figurano: Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo, Camera di Commercio Siena-Arezzo, Consulta Provinciale dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, Confartigianato, CNA.