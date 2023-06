Aperitivo sul tetto della città Ecco la Fortezza dei sapori

di Gaia Papi

Torna "Aperitivo d’estate" e scatta una nuova location. La quarta edizione dell’iniziativa, ideata e promossa da Regione, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione e La Nazione, con la collaborazione e la regia di Confcommercio, quest’anno si terrà in Fortezza. L’appuntamento con quello che sarà un vero e proprio percorso tra gusto, musica dal vivo e visite guidate, è per martedì 20, dalle 18 alle 23. Ieri la presentazione con Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana, il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, Federico D’Ascoli, caposervizio La Nazione Arezzo e il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti.

I grandi protagonisti della serata saranno i "magnifici 12": ristoratori e baristi che accoglieranno aretini e turisti con le loro specialità. Il menù arcobaleno punterà sul meglio della tradizione territoriale toscana: dalla focaccia calda con mortadella o prosciutto crudo alla tartare, dal maiale brado sfilacciato ai dolci della tradizione aretina (gattò, torta della nonna e crostate ).

Senza dimenticare i piatti estivi come la pasta fredda, il carpaccio maremmano, i panini di mare e il gelato. Tra le curiosità da scoprire, il gelato Terre d’Arezzo, omaggio alla Giostra del Saracino ed espressione del territorio, a base di crema di mascarpone fatta con uova locali e profumata al vinsanto, savoiardi artigianali imbevuti nel caffè e cacao in polvere. Non mancheranno neanche i cocktail, i vini e le bollicine del territorio. I prezzi di ogni consumazione variano dai 2 o 3 euro per una porzione di dolce o gelato ad un massimo di 7 per un primo o secondo.

L’ingresso alla Fortezza sarà gratuito con prenotazione obbligatoria. Al calar del tramonto, si potranno degustare piatti gourmet e vini d’eccezione. L’aperitivo sotto le stelle si svolgerà nella notte più lunga dell’anno e potrà contare anche sulla musica con la presenza del gruppo Umagroso che allieterà il pubblico con un programma da non perdere. Prelibatezze culinarie, sì ma non solo. A raccontare la nostra terra ci sarà anche la storia. Il tutto, infatti, sarà arricchito dall’apertura straordinaria dei locali della Fortezza, raccontati dalle guide turistiche di Confcommercio, Confguide Arezzo. Le visite sono gratuite e saranno su prenotazione obbligatoria in tre fasce orarie: 19, 20 e 21 (Laura, cell. 3382419829 oppure Rita, cell. 3315025517). L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo che ha concesso l’uso di uno degli spazi più suggestivi della città e del Comune, rientra nel progetto Vetrina Toscana, iniziativa che punta a valorizzare la rete di eccellenze della ristorazione locale in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

L’evento potrà contare sulla partecipazione delle associazioni enogastronomiche aretine: ristoratori, barman, pizzaioli panificatori di Confcommercio, dei Sommelier e del settore Mixology. Tanti anche i ristoranti e i pubblici esercizi aderenti alla rete di Vetrina Toscana a Tavola.