"Aperi...note" con i vincitori del concorso Barulli

Prosegue Aperi…note, promossa da Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Scuola di Musica Le 7 Note, Calcit e ArkAttak di Luca Provenzani. La mini-rassegna autunnale di cinque appuntamenti per assaporare la "classica" in tutte le sue declinazioni. Giovani talenti toscani proporranno al pubblico programmi ricchi e diversificati in ensemble eterogenei: dalla calda musica spagnola alla musica vocale da camera e arie d’opera, dalla colonne sonore tratte dalla cinematografia italiana fino alla sonorizzazione dal vivo. Torna oggi la nuova iniziativa pensata per avvicinare i più giovani alla musica classica con il ciclo "AperiNote, giovani, classica e bollicine". Sono gli aperitivi in programma alle 18,30 a cui seguiranno i concerti ospitati nella sala Camu, la Casa della Musica che si trova nel palazzo di Fraternita in piazza Grande ad Arezzo. Oggi sabato 4 novembre si terrà il concerto dei vincitori del 21esimo concorso Calcit Gianfranco Barulli in memoria del fondatore del Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo. Un evento che sarà a sostegno del Calcit e che inizierà alle 16,30, a seguire aperitivo. Il 5 novembre alle 18,30 il duo Adinolfi Taio accompagnerà in un viaggio tra le note musicali. Il 7 novembre ad "AperiNote" le più belle musiche da film con Arkattack, l’ensemble di archi con Luca Provenzani al violoncello.