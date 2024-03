Antiquaria oltre il meteo. Il weekend dei ventimila

Il meteo non ha rovinato l’edizione di marzo della Fiera Antiquaria e anzi, nonostante concomitanze e allerte regionali alla fine tra i banchi degli espositori hanno sfilato sia turisti che aretini, appassionati o più semplicemente curiosi, con qualcuno che prova ad azzardare la stima anche di 20mila presenze tra sabato e domenica per le vie del centro storico. Ecco allora che quella appena andata in archivio può essere tranquillamente definita un’edizione con bilancio positivo come conferma anche l’assessore Simone Chierici. "Nonostante la concomitanza con la fiera di Parma - sottolinea l’assessore - ma anche le previsioni meteo abbiamo registrato un buon afflusso sia in termini di presenze così come anche nelle strutture ricettive". Almeno 200 gli espositori per la due giorni caratterizzata alla fine da un clima decisamente primaverile con la pioggia che non ha certo rovinato la passeggiata per le vie del centro storico, tra Piazza Grande, Corso Italia e Piazza San Francesco fino a Guido Monaco.

Ma il primo fine settimana di marzo è stato anche quello che ha visto Arezzo ospitare il pool tecnico e non solo della Rai e più precisamente della trasmissione "Paese che vai", il programma ideato e condotto da Livio Leonardi. Una rubrica settimanale, che da più di dieci anni porta i telespettatori in giro per l’Italia alla scoperta di borghi e città, di monumenti, della loro storia e delle loro opere d’arte. Due giorni che hanno visto la troupe della Rai impegnata in primis in un sopralluogo all’interno della basilica di San Francesco. Qui hanno potuto visionare gli affreschi di Piero della Francesca attualmente al centro di un restauro che però permette ai visitatori di salire sui ponteggi per ammirare da vicino, e da una visuale insolita, l’opera di Piero.

Un’occasione unica che ha visto i tagliandi di accesso andare letteralmente a ruba. Ma oltre alla basilica di San Francesco la troupe ha effettuato sopralluoghi in altri punti delle città per avere una "panoramica" dettagliata in vista poi delle riprese che saranno effettuate più avanti, presumibilmente tra qualche settimana e successivamente mandate in onda all’interno del format che ogni domenica vede appunto Livio Leonardi viaggiare alla scoperta dell’Italia.

M.M.