Anghiari ha il suo nuovo palasport. Investimento di 400mila euro: "Una struttura per tutta la vallata"

di Claudio Roselli

Un nuovo taglio del nastro a distanza di 40 anni, quando l’impianto venne inaugurato. È pertanto un palazzetto dello sport rinnovato, quello situato ai piedi del paese; per meglio dire, riqualificato e messo in sicurezza grazie ad un maxi investimento di 400mila euro, dei quali 324mila finanziati dalla Regione Toscana e circa 76mila dalle casse comunali. Nel progetto era previste la realizzazione di due spogliatoi DA (diversamente abili) divisi per sesso, con relativi servizi igienici e zona docce; due spogliatoi per i giudici di gara e istruttori divisi per sesso, due spogliatoi destinati agli atleti con i relativi servizi igienici e docce, un locale spogliatoio sauna e un altro apposito vano utilizzato come deposito materiale e attrezzi. Tutti gli spazi sono stati completamente rinnovati grazie alla rimozione delle finiture e delle pavimentazioni interne esistenti, ormai vetuste e deteriorate dal tempo e dall’uso, sostituite con una nuova pavimentazione e nuovi serramenti interni. Gli interventi realizzati hanno inoltre riguardato componenti fondamentali, con la realizzazione di un nuovo impianto elettrico nella zona spogliatoi e di un impianto segnalazione allarme antincendio, di un nuovo impianto meccanico sempre negli spogliatoi con climatizzazione e ricambio d’aria, di un nuovo impianto idrico–sanitario e di uno meccanico idrico antincendio. È stato inoltre realizzato un ingresso solo per gli atleti diversamente abili, separato dal pubblico e costituito da una rampa a norma di legge che collega il parcheggio esterno al piano seminterrato della struttura, dove sono collocati gli spogliatoi, e infine è stato installato un nuovo montascale per spettatori diversamente abili. "E’ con molto piacere e orgoglio che oggi abbiamo proceduto con questa cerimonia – ha spiegato il consigliere con delega allo sport, Tommaso Romanelli – perché si tratta di una struttura di riferimento per il paese e per la vallata, che ospita associazioni sportive anghiaresi e dei paesi limitrofi ed eventi sportivi e sociali durante tutto il periodo dell’anno. L’impianto così ristrutturato sarà come sempre gestito dalla Sport Service, società da anni presente con la quale l’amministrazione negli ultimi anni ha un contatto diretto e continuo e che porta avanti il grande impegno di coordinare tutte le attività".