Angeli del fango dal Casentino. La missione a Campi Bisenzio

Angeli del fango dal Casentino in aiuto delle popolazioni fiorentine. La Misericordia di Bibbiena si è messa al servizio delle zone alluvionate. Quattro squadre della Protezione Civile della confraternita casentinese sono state impegnate a Campi Bisenzio in un intervento di sgombero delle cantine, pulizia delle strade, aspirazione dell’acqua e assistenza umana. Sono stati undici i volontari che sono partiti alla volta di Campi Bisenzio per portare aiuto alle popolazioni duramente colpite dall’alluvione.

Hanno lavorato duramente per cercare di ridurre i disagi, ma sono state anche vicine a questa gente che ha vissuto e sta vivendo un momento di grande difficoltà. In particolare hanno liberato le cantine dal fango e dai detriti ed hanno collaborato ad aspirare l’acqua dalle strade del paese. La Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena è nata nel 2017 con il primo corso di formazione finalizzato ad ampliare le attività condotte da questa storica confraternita con l’obiettivo di porre le condizioni per interventi efficaci e tempestivi in occasione degli eventi calamitosi. Il gruppo fa attualmente affidamento su 30 operatori abilitati con competenze, capacità organizzative e strumentazioni per rispondere alle chiamate delle sale operative per portare un contributo al superamento di criticità che si possono presentare in vari territori. "Il nostro gruppo di Protezione Civile - spiega Fabrizio Falsetti, consigliere della Misericordia di Bibbiena con delega alla Protezione Civile - ha acquisito preparazione e strumentazioni per operare nelle situazioni di emergenza, con il coordinamento delle sale operative che canalizza gli interventi negli ambiti di maggior bisogno.

Questo spirito di servizio è stato confermato anche dai volontari accorsi a Campi Bisenzio che hanno prontamente accolto l’invito a mettersi a disposizione e a scendere nel fango per portare un supporto a un territorio a noi particolarmente vicino. La nostra Misericordia, tra l’altro, è abilitata alla formazione di nuovi operatori, dunque l’invito è a informarsi per vivere un’esperienza dove essere utili al prossimo e dove portare un reale supporto ai bisogni di comunità e territori in situazioni di difficoltà".

So.Fa.