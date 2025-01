Ancora spaccate in Valdarno: "Il ladro agisce indisturbato"

di Massimo BagiardiMONTEVARCHI"Hanno più di un sospetto su chi sia a creare panico tra noi commercianti, eppure agisce indisturbato e alla fine tocca sempre fare la conta dei danni. Da noi è già la seconda volta in 20 giorni e onestamente siamo abbastanza stufi". E’ un giustificato sfogo quello del titolare del ristorante Castellucci di Montevarchi, dopo l’ennesima spaccata compiuta al suo locale nel giro di pochi giorni. E alla fine, come sempre, si contano i danni che superano complessivamente i duemila euro. La volta scorsa il malvivente, con un piede di porco, entrando da un ingresso secondario che guarda Piazza Marchesi, ha rubato 600 euro di incasso della sera prima, stavolta ha spaccato la vetrina di una stradina adiacente, Via Enrico De Nicola per essere chiari, e una volta entrato all’interno s’è accontentato, si fa per dire, di circa 400 euro di mance presenti in un barattolo che sarebbero finite nelle tasche dei dipendenti come usa fare alla fine di ogni mese. Niente di tutto questo, ci sono poi da fare i conti con i danni fatti alle due porte con una di queste da rimettere totalmente a suon di fogli da 100 euro. Che alla fine fanno sempre la differenza perché guadagnati col lavoro giornaliero di uno dei ristoranti più storici di tutta la vallata valdarnese aretina se si pensa che nel 2023 ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività. Al titolare non è restato altro che fare denuncia, consegnare i filmati delle video camere di sorveglianza della zona e incrociare la dita affinché non sia nuovamente oggetto di certe visite tutt’altro che desiderate: "Siamo tutti con le mani legate - afferma - più che denunciare non possiamo fare ma vedo che una volta da me, un’altra dai parrucchieri e sempre da me agisce indisturbato facendo danni importanti alla struttura. Ho l’assicurazione ma intanto prima spetta a me tirarli fuori e poi vedrò".Sì è vero che è stato rafforzato il numero di poliziotti all’interno del commissariato cittadino affinché vigilino sulla sicurezza non soltanto di Montevarchi ma di tutto il comprensorio valdarnese aretino, altrettanto chiara è la constatazione che il fenomeno delle spaccate ha ripreso a marciare in modo purtroppo sostenuto, se si contano gli episodi che hanno visto tristi protagonisti sempre in città due saloni di acconciatura oltre allo scippo di una borsa ai danni di un’anziana signora in pieno giorno, in centro storico, avvenuto lo scorso venerdì. Se non è emergenza totale poco ci manca, dopo un periodo di apparente calma è di nuovo emersa questa criticità che sta tenendo tutti sull’attenti soprattutto coloro che, con le proprie attività, sono più volte finiti nel mirino del balordo di turno che che continua a colpire con cadenza quasi giornaliera come se niente fosse.