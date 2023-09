Ampliamento dell'Isis Varchi di Montevarchi: Altro Passo Avanti

MONTEVARCHI

E’ stata aggiudicata la gara per i lavori di ampliamento dell’Isis Benedetto Varchi di Montevarchi (nella foto la preside Chiara Casucci). Un progetto da oltre cinque milioni di euro. La Provincia ha concluso le procedure di verifica tecnica ed economica e ad effettuare i lavori sarà l’azienda Montefalchi Srl. Realizzata una nuova struttura indipendente ma collegata al corpo centrale del Varchi e in grado di permettere agli studenti dell’Istituto Magiotti di via Marconi di venire in una nuova struttura moderna e tecnologica e che rispetta le nuove norme in tema di efficientamento energetico. Sarà un edificio moderno, sicuro, ad energia quasi zero, capace di accogliere un numero importante di studenti. L’ex liceo sorto negli anni ‘20, come ha ricordato, in fase di presentazione del progetto, Silvia Chiassai Martini, non è più in linea con gli obblighi normativi in materia di edilizia scolastica ed è impossibile da ristrutturare.

Grazie ad un bando ministeriale, è stato recuperato un vecchio progetto che è stato rivisto. Prevede una nuova sede della succursale del Magiotti, attraverso un ampliamento del polo scolastico "Varchi" finalizzato ad ospitare 125 allievi. L’importo complessivo dei lavori è di euro 5.459.516,67. Il fabbricato che verrà realizzato sarà indipendente dal resto del polo, ma attraverso una passerella sarà direttamente collegato con gli altri spazi scolastici del liceo. Il nuovo edificio sarà composto da 5 aule didattiche, 8 aule per attività speciali, 2 aule per attività integrative e la biblioteca, oltre agli spazi di connessione e servizi igienici, lasciando inoltre libera la visuale degli alunni verso gli ambienti esterni.