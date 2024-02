Amintore Fanfani, 25 anni dalla morte. I dipinti dello statista in mostra

Lo conosciamo come politico, economista e storico, adesso ne scopriamo la vena artistica. Si apre con una mostra su Amintore Fanfani pittore, il lungo calendario di eventi pensati nel 2024 per il 25esimo anniversario dalla morte dell’ex segretario della Dc e presidente del Consiglio. "Amintore Fanfani pittore. Uno stile ancora attuale" è la mostra realizzata in onore del grande statista che sarà inaugurata oggi alle 17 al Museo Civico di Sansepolcro dove resterà fino al 17 marzo. La mostra, accoglie vari dipinti e disegni realizzati da Amintore Fanfani nel corso della sua vita, ed è stata presentata ieri dal consigliere provinciale, Laura Chieli che fa parte del comitato scientifico insieme a Giuseppe Fanfani e Giovanni Tricca, membro del Comitato per le celebrazioni nel 25° anniversario della morte del senatore Amintore Fanfani. In programma una serie di eventi che si svilupperanno nel corso del 2024. Si parte appunto con la mostra a Sansepolcro che celebra Fanfani pittore, a marzo a Pieve Santo Stefano città natale, si parlerà dei diari di Fanfani nel paese per eccellenza dei diari. Terzo evento ad Anghiari dove Fanfani ha fatto la quinta elementare. Il comune ha una forte tradizione di teatro popolare e così il comitato scientifico ha immaginato di realizzare in forma teatrale il rapporto epistolare tra Fanfani e La Pira sulla falsariga di una pubblicazione: "Caro Giorgio, Caro Amintore". Ma ad essere coinvolte anche La Verna, dove nel 1952 l’11 e 12 luglio, fu celebrata la prima festa nazionale della montagna, presenti De Gasperi, La Pira e Fanfani che istituì la festa con atto di legge, poi Camaldoli dove Amintore trascorreva vacanze estive e riposo, e dove è nato il Codice di Camaldoli.

Quindi Terranuova, per attualizzare un tema importante legato all’attività politica di Fanfani, il piano Ina casa. Ma sarà ricordato anche l’impegno di Fanfani contro la deforestazione e il suo ambientalismo ante litteram. A ottobre gli eventi si concludono ad Arezzo con un focus sulla storia economica e sul Fanfani costituente, uomo di Stato e di Governo. Un programma molto articolato che si apre oggi con la mostra dedicata al Fanfani pittore, la stessa che dopo Sansepolcro sbarcherà anche in Senato per volontà del senatore Pier Ferdinando Casini.