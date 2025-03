Ambitour Experience, il progetto di Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, fa tappa in Valdichiana

Arezzo, 5 marzo 2025 – Decimo appuntamento per Ambitour Experience, la nuova edizione dell’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti.

Ambitour ha l’obiettivo di rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana, conoscersi e creare occasioni di relazione fra le amministrazioni. Per rafforzare il rapporto pubblico-privato, quest’anno il viaggio è condiviso anche tra amministratori e operatori.

Il nuovo Ambitour sarà quello che, martedì 11 marzo, porterà i partecipanti a conoscere la Comunità di ambito turistico della Valdichiana Aretina. “Questa edizione di Ambitour valorizza alcune perle della Valdichiana aretina - dichiara Francesco Attesti, assessore al Turismo del Comune di Cortona, capofila di Ambito - la città di Foiano che lega la propria immagine alla creatività delle opere del carnevale più antico d’Italia e il territorio di Marciano della Chiana, indissolubilmente legato alla genesi della Toscana.

Ambitour valorizza anche imprese e attività che si contraddistinguono nel collegare prodotti ed esperienze all’identità territoriale».

L’Ambitour in Valdichiana Aretina viene presentato dagli organizzatori come un’occasione “per immergersi in storie e tradizioni che raccontano il passato e il presente di una terra dal fascino senza tempo.

Dalle testimonianze artistiche e architettoniche, ai racconti delle comunità locali, per vivere un’esperienza autentica”. Il ritrovo per la giornata di visita è previsto alla Galleria Furio del Furia nel Comune di Foiano della Chiana.

Qui verranno proposte delle pillole di formazione con la descrizione delle opportunità messe a disposizione da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Queste saranno seguite dalla presentazione delle attività d’Ambito.

La giornata inizierà con una visita accompagnata ai quattro cantieri del carnevale di Foiano dove i partecipanti all’Ambitour potranno ammirare gli splendidi carri allegorici realizzati in carta pesta e interamente a mano dai maestri carrai per il Carnevale 2025.

A seguire, trasferimento in bus al ristorante “Podere Le Caselle” in Località Badicorte, nel comune di Marciano della Chiana. Nel cuore della Valdichiana, un posto legato alla tradizione dove si terrà anche la degustazione di olio extravergine a cura dell'Oleificio Toscano Morettini di Monte San Savino e la presentazione del suo nuovissimo museo dell'olio interattivo e sensoriale SuprEvo.

Sempre nel comune di Marciano della Chiana i partecipanti verranno accompagnati nel centro del paese dove. Divisi in gruppi, potranno immergersi nella storia e nella tradizione, tra musica ed esperienze: ripercorrendo la Chianina Ciclostorica, rivivendo la Battaglia di Scannagallo attraverso un’installazione multisensoriale e immersiva a 360° e, infine, assistendo e partecipando alla "Festa sull' Aia" con balli popolari, tra folklore e gusto, e la possibilità di incontrare il "gigante bianco".

La comunità d’ambito turistico della Valdichiana Aretina comprende sette comuni: Cortona (comune capofila), Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino.

La Comunità di ambito turistico si è dotata di DMC: la Cristoforo scs e Together in Tuscany che vantano una consolidata e pluriennale esperienza nel settore turistico, promuovendo il territorio attraverso la valorizzazione delle offerte turistiche proposte dagli operatori e rivolgendosi sia ai consumatori finali che agli operatori del settore nazionali ed internazionali.