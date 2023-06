Altro colpo del Terranuova Traiana. Arriva il portiere Fedele

Arezzo, 13 giugno 2023 – L’ASD Terranuova Traiana ha perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo per la stagione sportiva ‪2023-2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giona Fedele. Nato a Prato nel 1993, da poco neo-trentenne, portiere di ruolo, Fedele nasce calcisticamente nelle file della gloriosa AC Maliseti, per poi crescere nelle giovanili di ACF Fiorentina e di AC Prato. Debutta poco più che diciottenne in prima squadra con la maglia del Calenzano nel campionato di Eccellenza 2011-2012: sempre in campo, 32 presenze su 32, 32 gol al passivo ed undicesimo posto in campionato. Dopo essere transitato dalla Pistoiese in Serie D (6 presenze), prosegue la sua carriera con la Sestese, sempre nel girone B di Eccellenza. Il primo anno 25 presenze e 25 gol subiti, quarto posto e semifinali playoff, il secondo 26 presenze, 17 reti al passivo e nono posto in classifica. Inizia la stagione 2015-2016 con il Prato in Lega Pro senza mai giocare, per poi ad ottobre scendere in Promozione con la Vaianese Impavida Vernio: in biancoviola 23 presenze, 16 gol subiti, quarto posto e semifinali playoff.

Poi un biennio con l’Aglianese con la quale vince due campionati e centra altrettante promozioni, oltre due Supercoppe. In maglia neroverde prima in Promozione 30 presenze su 30, 23 gol subiti, vittoria del campionato e della Supercoppa di categoria; poi in Eccellenza 26 presenze, 19 reti al passivo, promozione in Serie D e altra Supercoppa. Nel 2018-2019 riparte dalla Promozione con la Larcianese dove colleziona 27 presenze su 30, subisce 25 reti e chiude al quinto posto. La stagione successiva è divisa a metà. Fino a dicembre resta in maglia viola: 11 presenze e 12 reti subite; poi passa all’Olimpia Quarrata, sempre nel girone A di Promozione: 9 presenze su 9, 7 gol subiti, poi lo stop forzato causa Covid. Resta in giallorosso ma il 2020-2021 salta causa stop ai campionati per la pandemia. Infine, le ultime due stagioni di nuovo in Eccellenza, entrambe con la Lastrigiana.

La scorsa 22 presenze su 22, 12 gol al passivo, secondo posto, vittoria dei playoff del girone e terzo posto nel triangolare regionale tra le vincenti i playoff di Eccellenza, dove all’ultima giornata incrocia proprio il Terranuova Traiana: finirà 0-0 e i terranuovesi continueranno la marcia verso la Serie D. Con i biancorossi di Lastra a Signa disputa anche il torneo appena archiviato, cogliendo il decimo posto e collezionando 31 presenze su 32, con 30 gol al passivo. A giugno 2022 nell’ambito de “La notte delle stelle”, serata di gala del calcio dilettanti toscano organizzata da Tv Prato con la collaborazione di Almanacco del Calcio Toscano e del quotidiano La Nazione, è premiato come miglior portiere della stagione 2021-2022. Premio che fa il paio con quello ottenuto nel giugno 2017 quando Fedele contribuì a portare l’Aglianese in Quarta Serie.