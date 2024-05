All’Aurora "La guerra contro la Repubblica" con Luca Innocenti

Appuntamento al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant’Agostino ad Arezzo, questa sera alle ore 21:30 con la conferenza dibattito dal titolo "La guerra contro la Repubblica nata dalla Resistenza" La destra in armi. Relatore sarà lo scrittote Luca Innocenti.

Quali forze hanno aggredito la democrazia italiana dal dopoguerra ad oggi? Come hanno agito gli Stati Uniti per vincolare a sé l’Italia rispetto al quadro politico internazionale? Quali conseguenze hanno avuto le sistematiche violazioni per evitare l’ingresso del PCI nel governo? Da dove provengono le forze politiche che ci governano oggi?

Un’ampia storiografia e sentenze processuali hanno dimostrato che, in particolare dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, è avvenuta una guerra sotterranea definita "guerra non ortodossa" oppure "contro rivoluzionaria", combattuta con le sue specificità anche in Italia, situata in una posizione strategica in mezzo al Mediterraneo e al confine con i Paesi dell’Est.

"Vi hanno agito neofascismo, massoneria, criminalità organizzata, forze eversive, ambienti militari e politici, che hanno trovato nell’anticomunismo il proprio collante". Ingresso libero.