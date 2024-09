Allarme antenna tra gli abitanti di via Sicilia. Tanti e Lucherini: "Aspettiamo le verifiche"

"Il procedimento di autotutela riguardo l’antenna di via Sicilia è ancora in corso e siamo in attesa quindi di comprendere se avrà esito positivo". E’ la replica del vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini alla preoccupazione esposta da Sabrina Candi, l’avvocato nominato dal comitato di via Sicilia sulla questione dell’antenna: "Abbiamo saputo che la strada verrà chiusa al traffico per alcuni giorni, non vorremmo che venisse l’azienda della telefonia per installare i ripetitori" aveva detto. "Preme sottolineare che le verifiche del caso, per norma, sono affidate ad un organo tecnico e terzo che - anche comprensibilmente - è estraneo alla parte politica. Non è un mistero per nessuno che sono stata tra coloro i quali ha ritenuto opportuno in merito all’antenna di via Sicilia dare il via al procedimento di autotutela per verificare se, in ipotesi, ci fossero stati passaggi da approfondire – spiega il vicesindaco. Per quanto riguarda il mio pensiero, ritengo che gli estremi ci siano tutti e che quindi sono fiduciosa che gli approfondimenti tecnici potranno sostanziare questa posizione. Se da una parte mi sento di non condividere gli allarmismi in ambito sanitario su questa vicenda al netto di tutti i pareri positivi che le autorità sanitarie hanno espresso e che godono della fiducia di tutti, dall’altra sarei molto sorpresa che in questa fase di sospensione ancora in merito agli esiti sulla autotutela si procedesse ad iniziative ulteriori". "Mi preme sottolineare che il piano delle antenne in corso di redazione non è fermo ma è attualmente al procedimento obbligatorio di valutazione ambientale di supporto nel processo decisionale - interviene l’assessore Lucherini".