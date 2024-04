Alla scoperta di forme e istituzioni democratiche L'articolo sottolinea l'importanza della cittadinanza attiva tra i giovani, evidenziando l'opportunità di partecipare a istituzioni come il Comitato Studentesco e il Parlamento Regionale degli Studenti per promuovere la partecipazione e l'impegno civico. In particolare, si sottolinea il programma EPAS che mira a sensibilizzare gli studenti sulla democrazia europea.