Alla ricerca dell’equilibrio. Il libro di Cesari

Domenica in compagnia degli autori e dei loro libri. Oggi pomeriggio alle ore 17,00 alla libreria Feltrinelli, verrà presentato il romanzo di Stefano Cesari "Alla ricerca dell’equilibrio". Sarà presente l’autore insieme a Claudio Gianni per parlare della storia di questo romanzo. Prima prova per Stefano. Romanzo di formazione, penserete che noia un altro romanzo di genere. No, non sarà così, perché al suo interno il protagonista entrerà in contatto con vari personaggi che lo porteranno a realizzare il suo sogno. Parole scorrevoli si susseguono, per descrivere la vita di Mattia, un adolescente che vive in una città di provincia dove non succede niente, ma lui ha la forza di reagire alla piatta città, mettendosi al servizio della sua ricerca interiore, incontrerà vari maestri che lo metteranno di fronte a varie scelte.

Un romanzo potente e divertente, dove si può assaporare tutta la realtà di provincia e così una volta per tutte si potrà smentire che un piccolo posto come quello dove è ambientato il romanzo non possa far nascere delle grandi idee. Leggerà Marco Boncompagni. L’incontro è ad ingresso libero.