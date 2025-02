Alla conquista della Milano Fashion. Le 19 aziende aretine in partenza. Nascono in città le nuove tendenze

Diciannove aziende aretine alla conquista di Milano Fashion&Jewels, la manifestazione di riferimento per il mondo dell’accessorio moda, dell’abbigliamento e del gioiello, in programma dal 22 al 25 febbraio. Protagoniste le aretine: Officine904, Loom fair trade, Cuori Milano, Regina Cora F. creart, Annibale Baldini, Elisa Catini, Thomas i Gioielli, Alo, Luiber, Enrico Versari, Michelangelo Gioielli, Francesca Bianchi Design, Paraiba Gioielli, Glam style bijoux, Sergio Elefante, Ione’ di Renzi Suelen, Versari, Le gioie di Mavi, Lebole maison. Un evento in continua espansione, che rafforza la propria identità grazie, consolidandosi come una vetrina d’eccellenza e un laboratorio dinamico di confronto e innovazione.

Milano Fashion&Jewels rafforza la sua vocazione internazionale grazie alla collaborazione con Bijorcha - Who’s Next Paris, che ha creato un ponte tra Milano e Parigi, sostenendo la diffusione della cultura della manifattura del gioiello. Sono oltre 650 i brand che hanno scelto di esporre in questa edizione, il 38% dei quali proviene dall’estero, da 39 diversi paesi. Tra quelli europei più rappresentati si segnalano Grecia, Spagna, Francia, Germania, mentre dagli altri continenti India, Cina e Brasile.

Il percorso di visita di Milano Fashion&Jewels, studiato per rispondere al meglio alle esigenze degli operatori in visita, si sviluppa in tre padiglioni e offre una panoramica completa del fashion system, con collezioni di gioielli, accessori moda e abbigliamento, caratterizzate da materiali e stili differenti. Jewellery: il padiglione dedicato al mondo del gioiello, che celebra l’eccellenza creativa e artigianale di questo settore. Fashion accessories & apparel: total look di accessori moda, abbigliamento ready-to-wear e programmato, con una sezione speciale dedicata alle Resort Collections. Il tema della sostenibilità sarà il protagonista di questo padiglione. E poi: Mfj delivery, è il padiglione dedicato alla presentazione di soluzioni per "l’immediate delivery" di semilavorati e prodotti finiti nei settori della bigiotteria, gioielleria e tessile.

L’obiettivo è offrire ai retailer in visita la possibilità di approvvigionarsi rapidamente di prodotti disponibili subito, da inserire direttamente nei propri canali di vendita. Anche in questa edizione, la formazione gioca un ruolo fondamentale grazie a un programma ricco di talk, workshop e sfilate, offrendo ai professionisti del settore un’opportunità unica di confronto e ispirazione. Infine, l’importante sinergia con Micam Milano, il Salone Internazionale della Calzatura, e Mipel, il Salone Internazionale della Pelletteria e dell’Accessorio Moda, genera un ecosistema sinergico che unisce il mondo dell’accessorio moda, del gioiello, della calzatura e della pelletteria nel quartiere fieristico di Fiera Milano, offrendo agli operatori in visita l’opportunità di avere una panoramica completa sulle ultime novità del fashion system.