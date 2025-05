Alice Howe e Freebo. Anteprima Orientoccidente

Un viaggio nel cuore della musica americana con la straordinaria folksinger Alice Howe e il grande Freebo, icona della musica mondiale. È un’altra prestigiosa anteprima della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente, anche quest’anno con l’apppuntamento musicale con l’antica Macelleria Buccianti Giulio a Piandiscò.

È il "rock in bottega" (grazie alla grande passione di Gianni Buccianti, per tutti Johnny The Butcher) che si svolgerà oggi alle ore 17.30, presso la rinomata macelleria di via Roma con altri due autorevoli nomi della scena internazionale.

Freebo, al secolo Daniel Friedberg, è un’autenticao maestro del folk, del rock e del blues, con oltre 40 anni di esperienza tra registrazioni e tour, avendo condiviso il palco per un decennio con Bonnie Raitt, affiancando personaggi del calibro di Ringo Starr, Neil Young, Willy DeVille, Crosby Still & Nash, John Mayall, Dr. John, Maria Muldaur e molti altri. È un musicista di culto e oltre a essere tra i più ricercati bassisti di Los Angeles è un cantautore di talento, vincitore di prestigiosi premi e presente a programmi televisivi come il ‘Saturday Night Live’, ‘The Muppet Show’, ‘The Midnight Special’ e in concerto con la leggendaria band Spinal Tap e con la Edison Electric Band.

Alice Howe è una delle più interessanti voci emergenti del folk moderno. Ha cominciato a scrivere canzoni a Newton, nel Massachussets per poi spostarsi a Los Angeles. La sua musica è una dichiarazione d’amore al folk degli anni ‘60 e ‘70 e ai blues senza tempo. Ascoltare Alice Howe significa essere rapiti dalla bellezza naturale della sua voce e dalla sua scrittura introspettiva. Non c’è artificio, non c’è istrionismo: solo un canto sincero e dirompente, nella tradizione della musica ‘roots’ che l’ha plasmata. Prodotto da Freebo e registrato a Bakersfield, con un cast stellare di musicisti, il suo primo album "Visions" accosta brani originali a interpretazioni di classici pescati dalla vasta collezione di dischi della sua famiglia.

Il nuovo album "Circumstance" è ancora una volta prodotto e arrangiato da Freebo e registrato presso i leggendari Fame Studios di Muscle Shoals, in Alabama, un posto dove Etta James e Wilson Pickett hanno fatto tremare i muri. Ad aprire la performance del duo americano, anche quest’anno ci sarà l’esibizione di The Hani, una delle band valdarnesi più seguite, dal suono travolgente d’ispirazione irlandese.