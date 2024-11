"Alfiero Coleschi 70 anni di manipolArte". La nuova esposizione

E’ stata inaugurata ieri la mostra "Alfiero Coleschi, 70 anni di manipolArte". Coleschi nel suo percorso creativo ha vissuto varie esperienze profonde che tuttora caratterizzano nell’intimo la sua formazione, il suo talento e la sua fantasia. A questo artista del Borgo si aprono i cancelli di Sansepolcro Art Gallery, che ospita la sua prima mostra personale, un fatto curioso nonostante la lunga carriera. Docente appassionato per molti anni al prestigioso Istituto d’Arte di Anghiari, artigiano del legno di straordinaria qualità (celebri i "tinieri" intagliati per le balestre dei tiratori della città, ad esempio, vere opere d’arte), Alfiero ha sempre affrontato le sfide artistiche più diverse. Lo testimoniano l’impegno e la perizia da subito dimostrate nel lavorare la pietra, con grandi risultati, opere queste di significativa poesia, eleganza ma anche potenza espressiva. E tuttavia l’estro, l’applicazione e l’originalità che distinguono Coleschi si espandono attraverso sperimentazioni, tecniche e materiali diversissimi fra loro, fino ad arrivare alla pittura vera e propria. L’esposizione inaugurata ieri nei locali di Via XX Settembre 15 per restare visibile fino a venerdì 22 p.v. In mostra una selezione di lavori che testimoniano versatilità, sensibilità e forza di un Artista unico nel suo genere.