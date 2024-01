Alfabetizzazione digitale: via ai corsi nelle biblioteche

Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti nelle biblioteche della Rete Documentaria Aretina. Il servizio, gratuito, è effettuato nelle biblioteche del territorio, sempre in orari tardo pomeridiani per permettere la massima partecipazione da parte dei cittadini di qualsiasi età. A San Giovanni il prossimo appuntamento a Palomar Casa della Cultura il 17 gennaio prossimo. Si parlerà della tecnologia nella vita moderna 2: e-commerce, cloud, booking online. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare allo 0559126303.