Alex Neri dei Planet Funk e Bnkr44

Musica e ambiente per l’11esima edizione di Warehouse Decibel Fest. Appuntamento questa sera dalle 18 a ingresso libero nell’area verde di Aisa Impianti. Sul palco di San Zeno sono attesi Alex Neri/Planet Funk djset, Bnkr44, Diss Gacha, Grandi Raga e Autovelox. Per tutta la durata del concerto, resterà aperto anche l’Osservatorio solare e astronomico: membri del Gruppo Astrofili Arezzo saranno a disposizione per far osservare il cielo a chi ne farà richiesta. Sul palco Alex Neri, tra i dj di fama internazionale più amati da oltre 30 anni, è fondatore e membro dei Planet Funk con cui a partire dal 1999 ha tenuto concerti in tutto il mondo e scalato le classifiche con un’elettro-dance da milioni di copie. Ma ci sarà anche il collettivo Bnkr44 nato ad Empoli nel 2019, è composto da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Hanno all’attivo due dischi e nel 2023 e di nuovo nel 2024 hanno partecipato al Festival di Sanremo: nell’ultima edizione portando il brano "Governo Punk" e interpretando con Pino d’Angiò il suo celebre brano "Ma quale idea". Ma il pubblico di San Zeno potrà ascoltare anche Diss Gacha, alias Gabriele Pastero, rapper torinese classe 2001. Poi Grandi Raga la band composta da cinque ragazzi aretini.