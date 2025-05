Aldo Cuccia nuovo direttore di dermatologia degli ospedali di Arezzo e Sansepolcro

Arezzo, 7 maggio 2025 – È il dottor Aldo Cuccia il nuovo direttore della UOC di Dermatologia degli ospedali di Arezzo e di Sansepolcro.

La firma ieri davanti al direttore Asl Tse Marco Torre. Il dr. Cuccia si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Siena nel 1998 dove nel 2003 si è specializzato in Dermatologia e Venereologia e nel 2005 ha conseguito il Master in dermochirurgia.

Il dr. Cuccia ha iniziato la sua carriera professionale presso la struttura di dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per poi proseguire, dal 2007, presso la UOC di Dermatologia dell’allora Asl 8 di Arezzo. È autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche ed ha partecipato come relatore a vari eventi formativi.

Dal 2008 è referente per l'innovazione e la ricerca in ambito dermatologico all’ospedale di Arezzo, occupandosi in maniera particolare delle malattie infiammatorie e immunomediate di pertinenza dermatologica.

I risultati delle ricerche effettuate nella struttura complessa di dermatologia di Arezzo sono stati applicati all’assistenza dei pazienti con percorsi dedicati alla cura di queste patologie. «Per me è un piacere e un onore poter ricoprire questo incarico – dichiara il dr. Aldo Cuccia -.

Il mio impegno, proseguendo nel solco tracciato dal dr. Antonio Castelli, che mi ha preceduto alla guida dell’unità operativa, è di garantire standard assistenziali elevati ponendo sempre al centro la dignità e il benessere del paziente, con il necessario supporto dell’azienda Asl e della Regione Toscana.

Questo incarico rappresenta per me un traguardo importante ma soprattutto un punto di partenza verso nuovi obbiettivi condivisi. Credo fermamente che la pratica clinica e la ricerca debbano procedere di pari passo: solo integrando l'attività assistenziale con quella scientifica potremo offrire cure sempre più efficaci, personalizzate e all'avanguardia.

Confido nella collaborazione di tutta l'equipe della UOC di Dermatologia, colleghi dermatologi, infermieri, oss e data manager, per affrontare con impegno ed entusiasmo le sfide che ci attendono promuovendo un ambiente stimolante e orientato alla crescita.

Ringrazio tutti per l'opportunità che mi è stata data.» «Sono certo che il dr. Cuccia saprà onorare nel migliore dei modi questo incarico grazie alla professionalità e alla profonda conoscenza della struttura complessa aretina dove opera ormai da quasi venti anni. A lui e alla sua struttura faccio i migliori auguri di buon lavoro» ha dichiarato il DG Marco Torre .