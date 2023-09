Alcione e Vogherese a Milano: subito esami difficili in Serie D

di Luca Marinoni

Dopo l’antipasto della Coppa Italia, siamo ormai arrivati al momento di dare il via al campionato di serie D. La pole position di questo girone è infatti ancora tutta da assegnare e indicazioni più precise sono attese dalla prima giornata che è in programma domenica alle 15. Sono tre le lombarde, Alcione, Città di Varese e Vogherese, che dovranno cercare di farsi onore in un raggruppamento che parla prevalentemente piemontese e ligure, con l’aggiunta degli aostani del Pont Donnaz.

Visti i programmi estivi delle venti contendenti, la rivale più temibile potrebbe essere la Sanremese, che lo scorso anno ha visto svanire il ritorno tra i professionisti, ma attenzione anche ad avversarie temibili come Borgosesia, Gozzano e Chieri. Nel momento di iniziare la nuova stagione la formazione che merita di essere guardata con un occhio di riguardo è l’Alcione. I milanesi, che durante l’estate, pur senza disporre di uno stadio adeguato, hanno cullato a lungo il sogno di un possibile ripescaggio in serie C, hanno già ribadito l’intenzione di aprire un capitolo del tutto nuovo in un girone che si presenta molto difficile, senza lasciarsi distrarre dall’infinito duello dell’anno scorso col Lumezzane. Un discorso che vale a maggior ragione per il Città di Varese, che dopo tutte le tribolazioni dello scorso torneo si ritrova ai nastri di partenza della D con l’intento di rispolverare il suo blasone, e per una Vogherese che parte col fondamentale obiettivo di conservare la categoria. Al turno inaugurale che domenica vedrà impegnate in casa Alcione e Vogherese, rispettivamente con Ticino e Ligorna, mentre i varesini saranno di scena a Bra, il compito di chiarire le reali forze in campo.

Prima giornata: Vado-Asti, Alcione Milano-RG Ticino, Bra-Città Di Varese, Vogherese-Ligorna, Borgosesia-Albenga, Chisola-Sanremese, Derthona-Pont Donnaz, Gozzano-Alba, Lavagnese-Fezzanese, Pinerolo-Chieri.