Alberto Fabi a Spazio Seme con Sconcerto

Sconcerto di Alberto Fabi oggi alle 18,30 a Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo. La presentazione del libro a cura di Francesco Botti dei Merangoli Editrice. Negli ultimi tre anni Luca Ambrosoli è riuscito a sconvolgere in pieno la sua esistenza. Ha distrutto la sua vita sentimentale e la sua promettente carriera di scrittore, e si ritrova ad avere un unico amico, il fantomatico spirito di Truman Capote, che però vede e sente soltanto lui. Intanto è diventato padre di Irene, che considera la sua opera migliore. Per starle vicino lascia Roma e accetta di diventare il custode di Villa Martelli, proprietà di una delle più ricche e blasonate casate modenesi. La sera del 24 dicembre, come ogni anno, tutta la famiglia Martelli viene precettata per il rituale e ineludibile concerto di Natale. Luca è coinvolto a sua insaputa in un piano diabolico ordito dai rampolli del Cavaliere Primo Martelli, che vorrebbero finalmente appropriarsi del cospicuo patrimonio familiare. È un testimone scomodo, anche se inconsapevole, per questo deve seguire la sorte degli altri. Ma si ritrova da solo immerso nel buio totale. Anche Truman sembra averlo abbandonato. E nell’incredibile "Bar Boss", tra un caffè delizioso, una grappa paradisiaca, una torta di mele divina e la musica blues, dovrà fare i conti con il passato per dare un significato al suo futuro.