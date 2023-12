Albero e luminarie si accendono. La città entra nell’atmosfera di Natale

Il grande albero di piazza Varchi sarà acceso domani alle 17.30 e darà il via ufficiale ai festeggiamenti natalizi di Montevarchi. Un cartellone denso di eventi che fino al 7 gennaio contribuirà a creare l’atmosfera magica del periodo nel capoluogo e nelle frazioni. E a proposito di magia gli arredi del centro storico quest’anno saranno ispirati ad un tema classico, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, con i soldatini in divisa blu e rossa, i colori simbolo anche sportivo della città, e lo stemma del Comune collocati lungo gli archi del loggiato del municipio e all’ingresso di via Roma. Per inciso la strada dello shopping si presenterà illuminata dall’elegante galleria di archi riproposta dopo il successo degli anni precedenti. Non mancherà, ovviamente, Babbo Natale e anzi ce ne saranno due: uno gonfiabile di sei metri di altezza in piazza dello Sferisterio per la gioia dei più piccoli, affiancato da altri personaggi del mondo del fantasy, e un secondo all’ombra del palazzo comunale destinato a far da sfondo agli immancabili selfie. Un allestimento curato nei minimi dettagli e realizzato anche con il contributo degli anziani ospiti della Casa di Riposo cittadina che, aiutati dagli operatori e dai volontari, hanno creato decorazioni ad hoc per le vetrine dei negozi. Tutto è pronto, insomma, per il decollo delle iniziative che avranno un prologo, alle 16 di domani sempre nel cuore del centro storico, dedicato alla musica grazie al Concerto di Natale degli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo "Petrarca".

Le voci e gli strumenti degli studenti accompagneranno abitanti e visitatori fino al momento del conto alla rovescia, quando sarà premuto l’interruttore per far accendere in contemporanea all’abete le luminarie installate nel centro, nei quartieri e nelle frazioni di Moncioni, Mercatale Valdarno, Levane, Levanella, Caposelvi, Ricasoli e Rendola. Domenica, invece, spazio all’edizione straordinaria del mercato ambulante in piazza della Repubblica, occasione per iniziare la caccia ai regali, e nel pomeriggio, dalle 16.30, piazza Varchi ospiterà il recital del coro dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo "Mochi" di Levane, mentre alle 17.30 è previsto il taglio del nastro della Casa di Babbo Natale allestita in via Roma 82. A seguire, in piazza Umberto, avrà inizio il contest fotografico "VarchidiNatale.23" per immortalare gli addobbi più belli. Il concorso si svolgerà sull’omonima pagina Facebook, aperta per l’occasione, e la premiazione di quelli che avranno ottenuto più "like" è prevista sabato 23 dicembre.