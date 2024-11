Alberi caduti e Consuma chiusa. Danni e disagi per il maltempo

Tanti interventi per il maltempo ieri nella vallata casentinese. Alberi e detriti caduti a causa del forte vento, della violenta pioggia caduta anche insieme a grandine. Il passo della Consuma ieri mattina è stato chiuso al traffico. Verso le 9.30 una forte grandinata si è abbattuta sulla zona e la strada è stata chiusa per poter rimuovere i chicchi ghiacciati che rendevano pericoloso il passaggio dei mezzi. Operazione che gli operatori hanno cercato di rendere più veloce possibile e già nella mattinata il passo della Consuma è stato riaperto alla circolazione. Alberi caduti nel Comune di Poppi e Pratovecchio senza alcun danno alle persone. E detriti sulla strada che porta a Chitignano, ma qui non ci sono stati blocchi della circolazione per permettere a Vigili del Fuoco e operatori di liberare le strade. E’ bastato il senso unico alternato. Alla Secchieta è caduta la prima neve, ma non ha causato disagi alla circolazione. Numerosi interventi anche per i danni provocati dal forte vento e dalla pioggia alle infrastrutture elettriche. In tutta la Toscana all’opera oltre 150 tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, anche provenienti da altre regioni, insieme a 160 persone di imprese terze e 60 gruppi elettrogeni per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo. Le squadre dell’azienda elettrica sono intervenute direttamente sul campo, in molti casi in condizioni impervie e di difficile viabilità, per riparare i danni alla rete elettrica causati dalla tempesta di vento e dalla conseguente caduta di alberi e piante ad alto fusto, situati al di fuori della fascia di rispetto delle distanze dalla linea elettrica. Tra i territori più colpiti, con danneggiamenti sparsi e disservizi a macchia di leopardo, anche la zona del Casentino. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione civile regionale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico.

So.Fa.