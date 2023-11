“Alan Turing. Il genio. L’uomo”. La storia del padre dell’informatica in uno spettacolo a San Giovanni

Arezzo, 15 novembre 2023 – Sarà in scena venerdì 17 novembre alle ore 21,15 al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo teatrale “Alan Turing: il genio, l’uomo”; testo e regia di Laura Becattini. La rappresentazione, a cura dell'associazione culturale Abc Arte che proprio nel 2023 compie 10 anni, narra la vita del padre dell’informatica e del suo essere uomo e genio in un contesto storico come quello della Seconda Guerra Mondiale, che lo vede “in prima linea” nella decodificazione dei messaggi creati dalla macchina “Enigma”. Un uomo, un matematico con la passione per la musica, un genio che ha portato l’umanità nell’era dei computer, ma condannato perché omosessuale.

“Alan Turing – dichiarano il vice sindaco Paola Romei e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – è stato tra le menti più geniali e brillanti del secolo scorso. Tra i padri dell’informatica e indubbiamente tra i più grandi matematici del XX secolo, vero e proprio padre dell’intelligenza artificiale (da lui teorizzata già negli anni Trenta del Novecento), è noto ai più – grazie anche a film di successo – per il ruolo decisivo svolto durante la Seconda Guerra Mondiale nella decodifica dei messaggi delle forze armate tedesche criptati con la macchina Enigma e ritenuti assolutamente inviolabili e indecifrabili. Fu anche grazie al lavoro di Turing e del pool di matematici e crittografi che con lui collaborò che furono decise le sorti della Seconda Guerra Mondiale: conoscere le comunicazioni segrete dei nazisti consentì agli alleati di prevederne le azioni e avere la meglio nel conflitto".

"Turing fu tuttavia anche un uomo che visse profonde sofferenze in ragione di scelte di vita privata: condannato per omosessualità (all’epoca un reato), costretto alla castrazione chimica, per l’umiliazione per il trattamento subito decise di porre fine alla propria vita con il suicidio, nel 1954, a soli 42 anni. Solo nel 2013, dopo numerose richieste avanzate dai più prestigiosi scienziati, la regina Elisabetta concesse la grazia postuma a Turing. Per ricordare il decennale della concessione della grazia a Turing, e soprattutto per ricordare lo scienziato che contribuì a cambiare il corso della Seconda Guerra Mondiale, il pioniere dell’intelligenza artificiale, l’uomo, ma anche il periodo storico e il contesto in cui ha operato, abbiamo quindi accolto con estremo favore la proposta avanzataci dall’associazione culturale Abc Arte – una compagnia teatrale estremamente dinamica e attenta, le cui opere sono spesso caratterizzate dal forte impegno sociale, oltre che culturale – di mettere in scena, con il contributo del Comune di San Giovanni Valdarno, lo spettacolo ‘Alan Turing: il genio, l’uomo’, scritto e diretto da Laura Becattini”.

"E lo facciamo con un doppio appuntamento: un matinée riservato alle scuole superiori, e lo spettacolo serale, per il pubblico più vasto, per estendere il più possibile la conoscenza di questa grandissimo genio del Novecento. Uno spettacolo quindi che ci porta a riflettere sul ruolo e l’importanza della scienza per il progresso e, allo stesso tempo, vuole costituire un monito su come il pregiudizio e la discriminazione siano sempre in agguato se non maturiamo i necessari anticorpi”. “Un personaggio, Alan Turing, che racchiude in sé molteplici aspetti ancora oggi molto attuali. Il nostro intento – racconta il presidente di Abc Arte Antonio Cacciapuoti – è di promuovere la cultura teatrale con uno spettacolo che spazia tra storia, scienza, musica, danza, umanità e diversità, coinvolgendo più generazioni e differenti strati del tessuto sociale cittadino. Un ringraziamento al professor Attilio Ferrini per l’aiuto nella ricerca storica e scientifica”. Lo spettacolo, che ha come autrice e regista Laura Becattini, ha un costrutto tecnico complesso ed è ricco di sfumature che rendono l’opera interessante e scorrevole per il pubblico. Prima dell’esibizione serale, la rappresentazione sarà messa in scena la mattina stessa del venerdì anche per le scuole superiori del Valdarno.