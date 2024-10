Al via "Uno, nessuno, centomila". Venticinque mila libri invadono per due giorni piazze e vie del paese

Sono ben 25 mila i libri protagonisti della nuova edizione di "Uno, nessuno e centomila", la manifestazione che oggi e domani trasformerà Castiglion Fiorentino in una libreria a cielo aperto. Il tema del viaggio è al centro dell’edizione 2024. La novità è il "Salotto del Viaggiatore. Centomila racconti condivisi", un corner allestito in piazza nel quale chiunque potrà prendere il microfono e raccontare la sua personale esperienza di viaggio. Dalle 10.00 alle 19.00 le migliaia di volumi saranno a disposizione dei visitatori nei punti d’interesse dislocati nel centro storico. Ogni volume sarà venduto al prezzo simbolico di 1€ e il ricavato della manifestazione sarà destinato alla valorizzazione della Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino e al progetto "Mondovisioni". Sarà allestita anche una sezione speciale con libri di valore in vendita a 10 euro. Per l’occasione le piazze e le strade della città del Cassero cambieranno nome. Piazza del Comune sarà piazza Italo Calvino. Qui sarà possibile trovare in vendita libri di narrativa (l’area sarà coordinata da UniTre). Piazza dello Stillo diventerà piazza Archimede e qui sarà possibile trovare tante proposte di saggistica (coordina l’area l’Ente Serristori). Piazza del Collegio sarà piazza Carlo Collodi con proposte dedicate ai ragazzi (coordina la Proloco). Il cuore delle iniziative e anche punto di accoglienza sarà invece il Chiostro di San Francesco in Piazza Giuseppe Ghizzi dove si svolgeranno convegni, presentazioni di libri, laboratori e dove sono in vendita testi di storia locale. Coordina questa zona Icec e il gruppo archeologico Valdichiana. Numerose le iniziative collaterali come laboratori per adulti e bambini, presentazioni di libri, reading in piazza e spettacoli teatrali. Presso lo spazio della Pinacoteca Comunale andranno in scena quattro spettacoli curati dalla Compagnia Invisibile (oggi e domani alle 19:00 e alle 21:00; prenotazione obbligatoria; costo del biglietto 8 euro). Si terranno inoltre incontri con gli autori finalisti della Xª edizione del premio letterario Santucce Storm Festival per romanzi e racconti. Oggi alle 17, presso il Chiostro di San Francesco, Francesca Muzzi e Giancarlo Alessandrelli presenteranno il libro "Una storia bella. La mia vita in due tempi". Mentre domani, sempre alle 17 nel Chiostro di San Francesco sarà ospite Giuseppe Alessandrini che presenterà il libro "Tutto nacque dalla nebbia". "Ringraziamo tutti i cittadini privati, gli enti e le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa, a cui come amministrazione teniamo molto", commenta Massimiliano Lachi assessore alla cultura di Castiglion Fiorentino. L’iniziativa "Uno, nessuno e centomila" è presente anche al festival della scienza Cauthamente in programma Cortona fino a domani. Il ricavato della vendita dei libri è devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi in ricordo di Francesca Matassi.