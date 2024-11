Al via le lezioni di italiano per stranieri

Presso il Centro Creativo Casentino di Bibbiena Stazione da qualche anno e grazie alla collaborazione e l’interessamento dell’amministrazione comunale e la collaborazione con la presidente Annalisa Baracchi, ogni mattina si tengono le lezioni del Cpia. Si tratta della scuola per adulti che qui a Bibbiena di fatto si declina in tre corsi, due A1 e uno A2 ovvero alfabetizzazione per stranieri e un diploma statale che rilascia un attestato di lungo soggiorno. Gli iscritti complessivi sono 115 ragazzi e ragazze di tante nazionalità che si ritrovano nella sala esterna e luminosa del giardino del C3 per imparare la nostra lingua. Nel pianterreno del centro, inoltre, e grazie al sostegno dell’Associazione Obiettivo Comune, c’è anche un servizio di baby sitting per le madri che seguono i corsi con la presenza di tre educatrici ovvero Giulia Giabbani, laureanda in scienze dell’educazione, Beatrice Mazzanti e la signora Diarra.