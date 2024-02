Al via la quinta edizione della Sabatini cocktail competition

Torna a Cortona Sabatini Cocktail Competition la gara di bartending organizzata dall’omonima famiglia cortonese che ha fatto della produzione di questo distillato ormai un brand internazionale. La gara nominerà anche quest’anno il suo International Tour Ambassador, colui che - come spiegano gli ideatori – "saprà interpretare al meglio il distillato e portare all’estero tutto l’heritage e il gusto del brand toscano in un viaggio indimenticabile dietro ai banconi dei migliori cocktail bar internazionali. Un’edizione speciale, la numero cinque, che rappresenta un importante traguardo per la famiglia di Cortona anticipando di un anno i festeggiamenti per la prima decade di vita del distillato nato nel 2015 e creato con botaniche locali coltivate sui dolci pendii aretini. La sfida dei concorrenti sarà quella di riuscire a trasportare i giudici in un viaggio di esplorazione e scoperta durante il quale i mixologist dovranno coinvolgere la giuria con la vista, l’olfatto, il gusto, il tatto e l’udito non tralasciando il motto di questa edizione "Get me somewhere new", che si rifà al mondo della numerologia dove il 5 porta con sé il significato di cambiamento, trasformazione, novità. Le iscrizioni si sono appena aperte e chiuderanno solo il prossimo 4 marzo con la rivelazione dei 24 semifinalisti l’11 marzo attraverso i canali social del brand. I candidati dovranno inviare due ricette, una alcolica con Sabatini Gin e una analcolica con Sabatini 0.0, composte ciascuna da un massimo di 5 ingredienti – compresa la garnish ed il distillato in ricetta. ll 20 e 21 maggio i migliori 8 delle due semifinali si contenderanno il titolo di International Tour Ambassador a Villa Ugo di Cortona, quartier generale di Sabatini Gin e della dinastia dei suoi creatori.

La.Lu.