Al via il piano che ridisegna piazza Zucchi. In arrivo 75mila euro per rigenerare Saione

AREZZOSaranno destinati alla rigenerazione urbana e inclusione sociale nel quartiere di Saione i 75 mila euro che il Comune si è aggiudicato grazie alla vittoria del bando FSE sulla sicurezza urbana promosso dalla Regione. Il contributo sarà destinato alla realizzazione del progetto "PAZ! Partecipazione in Piazza Zucchi". Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita e migliorare la qualità della vita in piazza Zucchi. Attraverso un approccio partecipativo, PAZ! si propone di trasformare Piazza Zucchi in un luogo più vivo e accogliente, stimolando la partecipazione attiva della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle associazioni locali e ai commercianti. Il progetto avrà una durata di sei mesi e prevede quattro obiettivi principali: creare occasioni di presidio sociale mediante attività di ascolto, laboratori di progettazione partecipata e un calendario di eventi sociali e culturali, modificare la percezione del degrado attraverso interventi temporanei nello spazio pubblico, come installazioni di arredi urbani e strutture per eventi, promuovere il protagonismo giovanile, formando un gruppo di giovani attivi nel quartiere che si facciano promotori di iniziative culturali e sociali, consolidare la rete associativa del quartiere Saione, favorendo il coordinamento tra le diverse realtà già operative sul territorio. "L’ottenimento di questo finanziamento è un segnale importante per Arezzo e per Saione – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti –. Con il progetto PAZ! vogliamo restituire centralità a Piazza Zucchi, trasformandola in un luogo di incontro, scambio e partecipazione, contrastando il degrado con la forza della comunità e della cultura".