Al via i lavori di riqualificazione di viale Gramsci a San Giovanni

Arezzo, 12 giugno 2023 – Finite le scuole, inizia la cantierizzazione dell’area di viale Gramsci a San Giovanni, che sarà sottoposta ad una grande opera di riqualificazione. Come aveva anticipato nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini i lavori sarebbero partiti solo dopo il suono dell’ultima Campanella scolastica e così stamani è partito il cantiere. Il progetto ha lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole che caratterizza l’area soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore, di contenere la velocità di percorrenza del viale e di fluidificare il traffico veicolare particolarmente intenso in alcune ore della giornata. In questa prima fase, che si completerà non prima della fine dell’estate, il cantiere interesserà il tratto ovest del viale da via Peruzzi fino all’incrocio con via Milano.

I lavori inizieranno dal lato del viale antistante l’Isis e prevedono la realizzazione del golfo di sosta per gli autobus e delle opere necessarie ad ampliare il marciapiede nel tratto compreso tra i due innesti di via Perugia. Le opere proseguiranno anche sull’altro lato del viale in modo da rendere fruibile e sicura l’area di accesso delle scuole prima della ripresa delle attività scolastiche. I lavori procederanno poi nella parte superiore del viale per concludersi, salvo imprevisti, per la fine dell’anno. Per consentire gli interventi in sicurezza, dalle ore 8 di lunedì 12 giugno, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di viale Gramsci da via Perugia (nuova immissione) a via Peruzzi fino al termine dei lavori. I divieti saranno posizionati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e la circolazione non subirà variazioni. Anche la fermata dei bus rimarrà nell’attuale collocazione.

I lavori verranno realizzati in più step e si concluderanno a fine anno. Saranno individuati nuovi spazi “di qualità” per le persone, slegati alla circolazione della auto. Consentiranno di recuperare il rapporto con le aree pubbliche e commerciali adiacenti. Azioni progettuali sinergiche che possano soddisfare l’interazione fra mobilità dolce (percorsi pedonali e ciclabili), mobilità meccanizzata (traffico veicolare e aree di sosta) di concerto con il trasporto pubblico, compreso quello scolastico. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà essere un viale urbano che sia comodo da frequentare in auto ma sicuro da vivere a piedi o in bicicletta. “Vorremmo armonizzare i caratteri della strada con quelli della zona che attraversa, migliorare gli spazi pavimentati destinati alla mobilità lenta attraverso percorsi protetti e ben distinti e soluzioni specifiche di arredo per alcuni slarghi e luoghi considerati punti di riferimento dello spazio collettivo”, ha detto in sede di presentazione dell’intervento l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini. La questione maggiormente sentita dalla popolazione è relativa alla velocità con la quale è percorso il viale.

C’è poi il tema legato al traffico degli autobus scolastici. I cittadini chiedono di rendere più sicure le immissioni dalle arterie laterali. Viale Gramsci è una strada lunga circa 540 metri che si sviluppa secondo l’asse nord-ovest, sud-est. E’ larga circa 12 metri comprensivi delle aree destinate al parcheggio. Il viale divide il centro città dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica presente in città, con 1.800 studenti, molti dei quali provenienti da altre zone del Valdarno. E’ caratterizzato dalla presenza di un doppio filare di circa 80 piante di Tilia, la cui messa a dimora è avvenuta intorno agli anni ’60.