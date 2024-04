Al teatro Signorelli. Notre Dame conquista il pubblico

Successo, di pubblico e di critica, per la quarta edizione di "Notre Dame, Storia d’amore e di passione", andato in scena al teatro Signorelli di Cortona. Sotto il coordinamento di Marco Zullo e le musiche di Riccardo Cocciante, è stato realizzato autonomamente da 7 solisti, molti alla loro prima esibizione teatrale, dal Gruppo Corale Città di Chiusi e da 15 ballerine del Settore Danza di Bodyzone e ha visto in scena, praticamente, quasi tutti gli attori amatoriali. "L’idea, parte dal gruppo Corale Città di Chiusi, in seguito al desiderio dimostrato da un gruppo di giovani del territorio di poter proseguire con continuità il lavoro intrapreso durante gli anni della scuola secondaria", confermano gli ideatori. "Dopo un intenso lavoro durato oltre un anno, i protagonisti, il coro e la scuola di danza, hanno realizzato lo spettacolo. Loro è stata anche la costruzione e la pittura delle scenografie. Mettere in scena Notre Dame, Storia d’amore e di passione, nasce con la finalità principale di promuovere la socializzazione e l’inclusione di tutti gli "attori" (in special modo i giovani) che ha permesso, attraverso una collaborazione attiva e condivisa, la realizzazione dell’intero spettacolo e, con la sorpresa dei presenti, ha visto la partecipazione, nei saluti finali, di un gruppo di ospiti del CAM di Cortona. Questo, primo ciclo di tournée si concluderà a Città della Pieve il 15 giugno, così si sono espressi gli organizzatori, facendo intendere la possibilità di nuove date, in nuovi teatri".