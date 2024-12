Al San Donato. Bach in corsia tra note e disegni

Oggi e domenica 29 dicembre, l’auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo ospiterà alle 17.30 due concerti a ingresso libero per regalare alla cittadinanza, al personale, alle persone degenti e ai loro familiari un momento di svago e benessere attraverso la musica. In occasione delle festività natalizie, l’Associazione Le 7 Note ha proposto due appuntamenti musicali: il primo vedrà la messa in scena dello spettacolo "Dipingendo Bach", una riflessione sulle fasi della vita dell’uomo in cui musica e pittura dialogano in tempo reale. Il pittore Enrico Guerrini dipingerà tre quadri seguendo l’andamento della musica. Il violoncellista Luca Provenzani docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e a lungo primo violoncello dell’Ort – Orchestra della Toscana, collaboratore in qualità di primo violoncello delle Orchestre del Teatro del Maggio e del Teatro dell’Opera di Roma, interpreterà le ‘Suites per violoncello solo’ di Bach, ispirandosi alla pittura. L’appuntamento successivo vedrà la partecipazione del Karan Duo, giovane formazione con l’aretina Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra.

Il Duo è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei talenti toscani under 30 promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze. Entrambi i musicisti si sono distinti in prestigiosi concorsi Internazionali e hanno all’attivo numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche. "Ringrazio l’Associazione Le 7 Note per l’attenzione riservata al nostro ospedale, soprattutto in un momento così particolare come il periodo di Natale – sottolinea la direttrice del San Donato, Barbara Innocenti – la musica, come ogni altra espressione artistica, rappresenta sostegno e benessere per tutte le persone degenti e i loro familiari e per la cittadinanza tutta". "Siamo davvero lieti di poter portare la musica in ospedale, che per anni è stata uno dei cardini della nostra programmazione concertistica – spiega il presidente dell’Associazione, Luca Provenzani - Crediamo nel valore della musica come strumento per il benessere delle persone, soprattutto in un luogo come l’ospedale. Ci auguriamo che i nostri concerti possano portare gioia"