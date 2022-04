Agrioltori Cia oggi in protesta

Arezzo, 20 aprile 2022 - Decine di agricoltori da Arezzo pronti a mobilitarsi per chiedere alla politica scelte coraggiose e adeguate a contrastare gli effetti del rincaro di materie prime e carburanti, a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza climatica e a contenere i danni causati dalla fauna selvatica ormai da tempo fuori controllo. "Oggi, partiranno in tanti per raggiungere Venturina Terme (nel comune di Campiglia Marittima Li), sede scelta da Cia-Agricoltori Italiani per la terza e ultima manifestazione interregionale". Gli imprenditori aretini, insieme ai colleghi provenienti da tutta la Toscana, si uniranno ai manifestanti in arrivo da tutte le regioni del Centro Italia. La grande e convinta adesione dalle campagne della provincia è la spia di un ormai diffuso malessere che attraversa tutti i settori, dall’allevamento alle colture, toccando pesantemente anche le attività complementari come agriturismo, vendita diretta e agri-ristorazione. In questa zona – come già denunciato da Cia Arezzo - i rincari sui concimi che toccano il 300 per cento, il raddoppio del prezzo dei mangimi e i fertilizzanti che costano fino al 170 per cento in più rispetto al recente passato rischiano di dare il colpo di grazia a tante imprese, già messe a dura prova da due difficili anni, segnati dalla pandemia, e preoccupate per il clima di incertezza generale e le conseguenze economiche legate alla guerra russo-ucraina. Sul tappeto poi c’è l’ormai annosa e incancrenita emergenza creata dall’esubero degli animali selvatici e dei predatori, aggravata, di recente, anche dalla diffusione della peste suina. I tentativi fino ad oggi attuati dalla Regione Toscana infatti non sono bastati ad affrontare in modo concreto il problema. Così gli agricoltori e allevatori aretini scendono in piazza per chiedere, in aggiunta ai provvedimenti di carattere regionale, una riforma radicale della Legge 157 del 1992, normativa troppo datata per affrontare e regolamentare un ...