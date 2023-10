Aggressione nel ristorante in centro. Commerciante pestato a sangue dal branco: presi tre giovanissimi

Pugni e schiaffi, pestato dal branco. Setto nasale rotto e trauma cranico: è ricoverato all’ospedale di Siena in condizioni serie il ristoratore aggredito domenica sera a Foiano, in pieno centro. Gli autori del raid sono già stati identificati e denunciati per rissa dai carabinieri: sono tre giovani, un italiano e due tunisini, tra i quali un diciassettenne risultato irregolare in Italia.

L’incredibile escalation di violenza ha si è sviluppata nell’arco di minuti, nella centralissima via della Resistenza. Sono passate da poco le 22 quando nel ristorante entrano due giovanissimi, 19 e 20 anni, un italiano e un tunisino già noti per piccoli precedenti penali. Con loro c’è anche un diciassettenne tunisino. Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero chiesto di cenare al proprietario del ristorante: un rumeno di 41 anni. All’improvviso è scoppiato un diverbio e gli equilibri sono saltati. Tre contro uno. Tutto sarebbe partito da una discussione, innescata per futili motivi ma ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cortona, guidati dal capitano, Antonio De Santis, e dal comandante della stazione locale, Gianluca Falco.

I militari già dalla prima mattinata di ieri hanno individuato e bloccato due dei tre aggressori del blitz. Ieri è stata la volta del minorenne tunisino. Gli accertamenti degli investigatori sul suo conto hanno evidenziato che il ragazzo non ha precedenti penali ma risulta irregolare sul territorio nazionale. Tutti sono stati denunciati per rissa.

Nella zona di via della Resistenza, a quell’ora, ancora molto frequentata dai foianesi, ci sono alcune telecamere di videosorveglianza che gli investigatori hanno passato al setaccio per risalire all’identità dei giovani e ricostruire le fasi dell’aggressione. La vittima del pestaggio è stata soccorsa dagli sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza della Pubblica assistenza di Foiano e un’automedica arrivata dall’ospedale della Fratta. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avevano assistito al raid. Per il commerciante quarantenne è stato necessario il ricovero alle Scotte in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Nella giornata di ieri le sue condizioni sono migliorare ed è stato dimesso dal policlinico con una prognosi di quindici giorni.

È il terzo episodio di violenza che si ripete in provincia. All’alba di domenica, la morte di un trentottenne colpito al collo al culmine di una maxi rissa nel piazzale di una discoteca valdarnese e pochi giorni fa un altro accoltellamento, stavolta dopo una festa di compleanno. A Foiano l’escalation di violenza ha scatenato sui social i commenti dei foianesi preoccupati per la frequenza con cui si ripetono fatti del genere che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.