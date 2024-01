Agevolazioni Tari, ecco tutti i benefici per privati e imprese

MONTEVARCHI

La giunta Chiassai ha definito, anche per quest’anno, le agevolazioni per la Tari, la tassa sui rifiuti. Ad ottenere i benefici alcune categorie di persone e di imprese. Rientrano in questa categoria una famiglia in cui è presente una o più persone con disagio fisico dovuto ad un grado di invalidità almeno del 69%, oppure over 65 non autosufficienti; persone prive di vista o affetti da sordità; disabili con certificazione di gravità. Potranno usufruire delle agevolazioni anche famiglie a basso reddito, attestato mediante indicatore Isee e famiglie dove abitano minori in affido, per le quali è prevista una riduzione del 10%. Per le giovani coppie under 35 che trasferiscono la loro residenza nel centro storico, la tariffa si applicherà a in misura ridotta dell’80% per i primi tre anni. Le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche riguardano varie casistiche: innanzitutto potranno beneficiarne nuove attività che aprono nel tessuto storico.

Ci sarà un taglio Tari dell’80% limitatamente alla sede operativa dell’attività; agevolazioni anche per esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni. Verrà ridotta come segue: dal sesto mese fino al primo anno 50%; nel secondo anno 70%; nel terzo anno 90%. Buone notizie anche per tutti gli esercizi pubblici che rinunciano all’installazione e all’uso di slot machine; otterranno una riduzione pari al 20% per i primi tre anni. L’istanza relativa alle agevolazioni Tari 2024 ha valenza annuale e dovrà essere ripresentata ogni anno in quanto il beneficio sarà concesso esclusivamente ai contribuenti che si trovano in condizione di assenza di morosità per quanto attiene la tassazione sui rifiuti negli ultimi tre anni. Sul sito internet del Comune www.comune.montevarchi.ar.it, nell’area tematica "tasse e tributi", è possibile avere tutte le informazioni.